Fiorentina, offerte dalla Ligue 1 per Eysseric

© foto di Federico De Luca

Come si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino, Pantaleo Corvino spera di ricavare un bel tesoretto dalle cessioni di Eysseric e Saponara. Sul francese diversi club della Ligue 1 sono disposti a investire (Nantes e Saint’Etienne si son già fatte avanti) per l’ex Empoli trovare una soluzione appare complicato. Ci ha pensato il Parma, lo sta valutando la Sampdoria ma, per il momento, niente di concreto.