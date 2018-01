Fiorentina, oggi visite e firma per Dabo del Saint Etienne

© foto di Federico Gaetano

Bryan Dabo si avvicina alla Fiorentina. Nella giornata di ieri il giocatore del Saint Etienne è arrivato a Firenze e oggi dovrebbe essere il giorno giusto per il contatti diretto tra le parti, le visite mediche e la firma, con il giocatore che libererebbe in questo modo Carlos Sanchez, pronto a partire per andare a cercare fortuna altrove in vista del Mondiale in Russia. A riportarlo è La Nazione.