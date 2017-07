Fiorentina, ora è testa a testa Simeone-Zapata per il dopo Kalinic

© foto di Federico Gaetano

E' testa a testa tra Giovanni Simeone e Duvan Zapata per il dopo Nikola Kalinic in casa Fiorentina, scrive La Nazione. La punta del Genoa e del Napoli piacciono per l'eredità del croato sempre più vicino al Milan. A proposito dei rossoneri, ai viola piace M'Baye Niang.