Fiorentina per il 3 su 3 al Franchi: attesa per il primo squillo di Pjaca in A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

6-1 al Chievo in quella che fui la gara d'esordio nella nuova Serie A, 1-0 all'Udinese la settimana successiva. Per il momento il cammino della Fiorentina all'Artemio Franchi è stato impeccabile e domani pomeriggio contro la SPAL di Leonardo Semplici i viola proveranno a proseguire la striscia di vittorie. Non sarà semplice, contro quella che fino a questo momento è la vera sorpresa del campionato, lontana di sole tre lunghezze dalla capolista Juventus a punteggio pieno, ma Chiesa e compagni vogliono effettuare il sorpasso, anche per prepararsi al meglio al turno infrasettimanale contro l'Inter a San Siro.

Gli occhi, ancora una volta, saranno puntanti soprattutto su Marko Pjaca, anche se la sua presenza dall'inizio è tutt'altro che certa. Tutti si aspettano molto da lui, arrivato in estate dalla Juventus dopo un lunghissimo corteggiamento, ma ancora il croato sembra essere lontano dalla forma migliore, come hanno testimoniato anche i sessantuno minuti di mercoledì a Marassi contro la Sampdoria. Il giocatore andrà comunque alla caccia del suo primo gol in Serie A e se dovesse arrivare sia Pioli che tutto il popolo viola potranno davvero sorridere, sperando di vedere al meglio il terzo tenore del tridente d'attacco formato anche dalle due certezze Federico Chiesa e Giovanni Simeone.