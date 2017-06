Fiorentina, per Mariano il Real chiede 15 mln o prestito biennale

© foto di Imago/Image Sport

Dopo le dichiarazioni del presidente Florentino Perez, il Real Madrid ha fissato le condizioni per lasciar partire il giovane attaccante Mariano Diaz. Due le alternative per il suo futuro: cessione per 15 milioni di euro o prestito biennale con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del Real. La Fiorentina resta alla finestra. Lo riporta Marca.