Fiorentina, per Pjaca la Juve spinge per avere un'opzione su Chiesa

Inter, anche Manchester United e Roma in contatto per Vrsaljko

Milan, lo United si è informato per Bonucci: a 35 milioni si tratta

La Spagna passa avanti: autogol di Ignashevich per anticipare Ramos

Lazio, per Milinkovic-Savic il Barcellona gioca la carta Rafinha

Lazio, per Gelson Martins c'è la concorrenza del Betis Siviglia

Biglia dice addio alla Nazionale: "È arrivata la fine anche per me"

Milan, inserimento del PSG per Bonucci: c'è la regia di Buffon

Inter, Politano prenderà la numero 16. Due bonus per il Sassuolo

Roma, Chelsea pronto a spingersi fino a 70 milioni per Alisson

Paulinho: "L'Inter mi voleva, ho avuto 15 minuti per rispondere"

Napoli, nei prossimi giorni Ancelotti a Roma per parlare di mercato

Empoli, per la Serie A occhi puntati sul nerazzurro Pinamonti

Inter, non si molla Rafinha: la nuova proposta al Barcellona

André Silva: "Meritavamo di più. Milan? Non è il momento di parlarne"

Sampdoria, entro domani si può chiudere la trattativa per Jandrei

Roma, ipotesi di rinnovo per il laterale Kolarov

Una volta concluso il Mondiale, Corvino cercherà di chiudere l'affare Pjaca con la Juventus. La trattativa - si legge su Tuttosport - si può chiudere a 25 milioni con diritto di riacquisto per i bianconeri che continuano a spingere per avere un'opzione su Federico Chiesa .

Invio richiesta in corso...

Numeri 10: chi vi sta piacendo di più in Russia?

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy