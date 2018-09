© foto di Daniele Buffa/Image Sport

German Pezzella, difensore della Fiorentina e della Nazionale argentina, ha parlato al Corriere dello Sport: "La fascia di Astori? Dentro quella fascia c'è Firenze, con la sua anima. E c'è pure Davide, il nostro tutto. Ci sembrava doveroso lottare per lui. La Nazionale? E' il massimo. Simeone? Ha il fuoco dentro e sogna da sempre di giocare la Champions. Adesso speriamo di conquistare l'Europa con la Fiorentina. La Juventus è candidata allo scudetto? E' presto per dirlo, ma vincere 7 campionati di fila non è un caso. Chi insegue? I nerazzurri non sono da sottovalutare, come Roma e Napoli. Dietro ci sono 5-6 squadre che inseguono e ci siamo anche noi. Non parto battuto, il Leicester lo ha dimostrato. Viola più cinica? L'anno scorso ci mancava la lucidità, contro l'Udinese abbiamo dimostrato di aver capito gli errori del passato".