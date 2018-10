Fiorentina, Pezzella: "Cagliari? Scorso anno fu una gara strana"

© foto di Federico Gaetano

A margine dell'evento ANT a Palazzo Vecchio di cui è testimone, il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it: "La Fiorentina è sempre presente in queste occasioni, sono felice che la società abbia scelto me per essere qui. Argentina? Ogni partita con la Nazionale è importante, ma devo sempre migliorare per dare di più. Segnare il primo gol è stata una emozione molto grande, è il sogno che tutti hanno da piccoli. Chi paga la cena tra me e Biraghi? Lui, perché la mia era amichevole (ride, ndr). Il nostro è un bel gruppo che vuole stare insieme. Tifosi? Li ringrazio sempre perché sono tra noi, anche se uno va a giocare nella propria Nazionale. Vuol dire che qua si sta facendo un buon lavoro. Esultanza per Astori? Vi racconto una cosa. Qualche giorno prima che se ne andasse, uscirono i convocati per l'Argentina ed io non c'ero: Davide mi consolò, fu un gesto che ricorderò sempre. Cagliari? L'anno scorso fu una partita strana, ma certe cose succedono nel calcio e ci rimangono. Dobbiamo andare per la nostra casa e continuare a vincere per la nostra squadra".