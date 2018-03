Fiorentina, Pezzella: "Giocheremo tutte le partite per Astori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il difensore della Fiorentina German Pezzella dopo il successo sul Benevento: "Arrivare qui e vedere il suo posto vuoto è stato molto forte. Sono sensazioni che non ci sono parole per esprimere, ma sappiamo che lui avrebbe voluto che questa squadra andasse avanti e per questo giocheremo tutte le partite per lui".