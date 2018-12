© foto di Daniele Buffa/Image Sport

German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha commentato a Sky Sport la gara persa contro la Juventus: “È un risultato duro, andare a casa con un 3-0 è difficile. Nelle ultime cinque sei gare non siamo riusciti a trovare il gol nel momento giusto. È una squadra che attacca, che ha la seconda miglior difesa del campionato. Per attaccare bisogna far girare bene palla anche da dietro. Proviamo sempre a migliorarci, a lavorare, e speriamo di ritrovare il gol la prossima settimana. Abbiamo avuto delle occasioni, ma non abbiamo trovato la porta. A loro basta poco per trovare il gol”.