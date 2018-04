Fiorentina, Pezzella: "Vogliamo battere il Napoli per il sogno Europa"

© foto di Federico Gaetano

German Pezzella, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport introducendo la prossima sfida di campionato contro il Napoli: "Aver portato la fascia è un onore e un orgoglio. La prossima la giocheremo con la voglia di vincere e fare una grande prestazione per tornare a far risultato. Mertens e Insigne? Sono una grande squadra e questi due sono tra i migliori attaccanti del campionato. Vogliamo fare le stesse cose fatte durante tutta la stagione, fare una prova di qualità. Crediamo nella nostra forza. Napoli o Juve? Loro sono lì ad un punto di differenza, noi lottiamo per il nostro obiettivo. Dobbiamo fare il massimo per essere pronti. Lotta Europa League? Non so se siamo più forti ma spero che lo saremo per guadagnare l'obiettivo. Ci eravamo avvicinati, adesso siamo a tre punti dal Milan. Sarà difficile per tutti. Tutto il paese guarderà queste due partite fondamentali per lo Scudetto. Noi vogliamo fare il meglio e tornare ai tre punti in casa. Diamo tutto ogni giorno e lo faremo ancora di più. Simeone? Per noi non è decisivo mai un giocatore ma il gioco di squadra. Quando non siamo stati uniti in campo non abbiamo mai fatto le prestazioni. Davanti abbiamo giocatori che possono fare la differenza. Icardi vs Higuain? Sono due bomber, due grandi giocatori che stanno segnando da tutta la stagione. Sarà una bella partita. Mondiali? Ho il sogno di partecipare al Mondiale. Devo fare bene qui ed aspettare le decisioni del mister. Sarà difficile ma per me è un sogno. Abbiamo tanti giocatori forti e tutti diamo il massimo per arrivarci".