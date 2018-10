© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport parla dei piani di mercato della Fiorentina. Piacciono molto due giocatori dell'Empoli: lo sloveno Miha Zajc per il centrocampo e il terzino Di Lorenzo in caso dovessero salutare Laurini e Maxi Olivera. Monitorati anche Paloschi, Antenucci e Djordjevic come vice-Simeone o in caso di partenza di Thereau. Proprio sul francese si fa forte il pressing del Bologna, in cerca di un attaccante a gennaio.