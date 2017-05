Fiorentina, piace Karamoh del Caen. Concorrenza di Monaco e 'Gladbach

© foto di Federico De Luca

Arrivano nomi nuovi sul mercato dei viola, in particolare dalla Francia: secondo quanto riporta il sito transalpino SFR Sport, infatti, ci sarebbe anche la Fiorentina sulle tracce di Yann Karamoh, attaccante classe '98 del Caen. Il 18enne va in scadenza nella prossima estate, e non estenderà il suo accordo. Su di lui si sono, oltre ai gigliati, anche gli interessamenti di Monaco e Borussia Moenchengladbach.