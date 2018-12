Fiorentina, piccolo margine per Balotelli. Ma solo con lo sconto

Fonte: firenzeviola.it

A gennaio - si legge su La Gazzetta dello Sport - di sicuro arriverà una punta, possibilmente in prestito con diritto di riscatto. Occhi puntati su Muriel e Sansone, giocatori dalle caratteristiche differenti ed entrambi graditi, così come Gabbiadini. Ma le rispettive società non hanno intenzione di svendere nessuno. Altro nome è quello di Stepinski del Chievo, per il quale potrebbe essere girato in prestito il giovane Vlahovic. Ieri circolavano anche voci su Balotelli, il quale però ha un ingaggio fuori dalla dimensione viola. Si avrebbe un piccolo margine di operatività nel caso in cui Supermario si offrisse e accettasse una riduzione di stipendio, anche se per ora è e rimane una suggestione.