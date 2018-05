Fiorentina, Pioli alla Ferguson: "Sì, vorrei aprire un ciclo qui"

© foto di Federico De Luca

Così Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, a Premium. "Non vogliamo finire male la stagione, meritiamo una gara seria anche se non ci sono più grandissimi obiettivi. Abbiamo centrato l'obiettivo ovvero iniziare un nuovo percorso, gettando le basi per una Fiorentina più forte nelle prossime stagioni. La mancata contemporaneità? E' stata un errore, era giusto giocare allo stesso orario. Io 'alla Ferguson' qui? Sì, mi piacerebbe restare qui a lungo, ci sono le possibilità di lavorare bene qui e lo abbiamo dimostrato. Astori? Era una persona importante in tutto quello che facevamo. Ci manca, ci mancherà sempre. Cercheremo di onorare la sua memoria ogni volta che saremo a lavorare".