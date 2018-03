Fiorentina, Pioli: "Astori sempre con noi, diamo tutto anche per lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha commentato così a Radio Rai la bella vittoria col Torino: "Sono molto soddisfatto per la prova dei miei giocatori. Li avevo visti molto determinati in settimana. E' un gruppo che sta soffrendo ancora, ma che è anche volenteroso di portare a termine il proprio lavoro. Quello dentro al campo è l'unico momento in cui riusciamo a isolarci e dare il massimo. In allenamento ci sono sensazioni diverse, Davide è sempre con noi ed è normale che sia così. Ci siamo ripromessi di fare del nostro meglio fino a fine stagione proprio nel segno di Astori. Sono contento per questa vittoria, sarebbe stato un peccato non ottenere tre punti oggi. Simeone? In settimana ha avuto un affaticamento, non era al 100% della condizione. La nostra disposizione in campo lo ha costretto a lavorare tanto in fase difensiva, ma lui ci ha dato una grande mano sacrificandosi. Siamo in crescita tutti, la squadra è propositiva e vuole fare le partite".