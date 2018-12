© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 3-3 arrivato in casa del Sassuolo, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Bisogna ripartire dagli ultimi 25 minuti, non possiamo aspettare il 2-0 per questa reazione, è un altro insegnamento importante di cui la mia squadra deve fare tesoro. La mancanza di una vittoria pesa a tutti, più a noi che siamo la squadra più giovane d'Europa, dobbiamo mettere il massimo impegno e avere quella spensieratezza che i risultati ti possono dare e che noi dobbiamo cercare, dobbiamo giocare come negli ultimi 25 minuti oggi. Simeone? La mancanza del gol pesava, c'era fiducia nelle sue qualità e lui sa che deve lavorare per tornare a far bene".