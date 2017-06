Fiorentina, Pioli chiama Santon. Corvino al lavoro

© foto di Federico Gaetano

Come riporta La Nazione, Stefano Pioli avrebbe individuato in Davide Santon un rinforzo utile per la difesa della sua Fiorentina, nonostante il terzino italiano non sia stato impiegato tanto dal tecnico nei pochi mesi in cui ha allenato l'Inter. Corvino si sarebbe già attivato per contattare il club nerazzurro.