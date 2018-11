Fiorentina, Pioli: "Chiesa centravanti? Molto meglio da esterno a sinistra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Frosinone, ha parlato anche della possibilità di Federico Chiesa di fare il centravanti: "Credo sia un esterno che può accentrarsi durante la partita. Partire da un lato e puntare la porta è la sua azione preferita e cercherò di puntare su questo. Contro la Roma non abbiamo segnato solo per un errore, ma la sua giocata era stata decisiva. Dovevamo tirare in porta prima, serve malizia e furbizia. Eravamo in due davanti al portiere della Roma, non so quante squadre riescono a creare una situazione del genere. Abbiamo giocato e lottato con squadre molto forti, perché Torino e Roma sono squadre forti. Possiamo comunque fare di più e meglio e vogliamo tornare a vincere".