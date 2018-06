Fiorentina, Pioli: "Chiesa? Vorrei allenarlo ancora, ma non dipende da me"

© foto di Federico De Luca

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato così a Sky Sport dopo la Finale Scudetto Primavera di ieri sera tra i viola e l'Inter: "Partiamo con l'obiettivo di provare a migliorarci rispetto allo scorso campionato, vogliamo dar seguito all'anno zero dove abbiamo posto buone basi. Dobbiamo cercare di competere con squadre più attrezzate mettendo in campo idee, passione e tanta serietà. Chiesa? Che sia il giovane più forte in Italia credo sia evidente, lo ha dimostrato anche in Nazionale. Mi piacerebbe rivederlo, ritrovarlo e allenarlo anche perché l'obiettivo della Fiorentina è migliorare la squadra. Noi allenatori non facciamo il mercato, sappiamo che è imprevedibile e che è difficile prendere decisioni quando si arriva a certe cifre, però l'obiettivo è quello di migliorare la squadra". Chiesa è stato accostato nelle ultime settimane a Inter, Napoli, Roma e Juventus.