Fiorentina, Pioli: "Dispiaciuto per il ko di Pezzella. Dobbiamo crescere"

© foto di Federico Gaetano

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Rai della situazione della squadra viola a pochi giorni dalla sfida contro il Bologna di domenica prossima: "Abbiamo sempre qualcosa da migliorare e su cui lavorare, anche in questi giorni nei quali siamo a ranghi ridotti per via delle Nazionali. Nel frattempo guardo come si comportano i miei giocatori in Nazionale. Si è fatto male Pezzella e questo mi è dispiaciuto molto. Che tipo di allenatore sono? In molti mi hanno definito ‘Orso’ in via del fatto che da giovane ero sereno e contento tutti i giorni, tranne la domenica. I tifosi? Molti personaggi importanti mi mandano la formazione per il fantacalcio (ride, ndr). Io evito di giocarci visto che ho già abbastanza pressioni. Domande che mi irritano? Quelle sul risultato. VAR? Non si può pensare che cancelli tutti gli errori. Mia madre vorrebbe veder vincere di più la Fiorentina".