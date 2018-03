Fiorentina, Pioli e l'amore di una città. Per un nuovo inizio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro degli allenatori di Serie A: dalle 11.15, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei 20 protagonisti

IL TREND Stefano Pioli aveva due sogni, per la carriera. Allenare l'Inter e la Fiorentina. Il primo non è andato nel migliore dei modi, da normalizzatore di una squadra che aveva perso la bussola. A Firenze sta vivendo una stagione certamente difficile: in estate la rivoluzione del mercato ha portato alla partenza di tanti big e all'arrivo di altrettanti giovani e scommesse. La bacheca da allenatore è ancora vuota e lo sarà pure in questa stagione, con l'obiettivo di far tornare, a partire dall'estate che verrà, la Fiorentina in Europa.

LA SITUAZIONE ATTUALE La tragica scomparsa del capitano Davide Astori ha inevitabilmente segnato la storia dell'avventura di Pioli e della stagione fiorentina. Unità e compattezza, nel nome di Davide, sono state ritrovate in una città fatta di profonde spaccature sportive tra la proprietà e la tifoseria. Adesso, gara dopo gara, la formazione viola sta onorando al meglio la memoria del suo Capitano e lo stesso sta facendo, coi suoi modi educati, il tecnico Pioli. Che sarà quello del nuovo progetto Fiorentina.

Contratto fino a: 2019

Stipendio: 1,1 milioni di euro

Permanenza: 100%