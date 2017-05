Fiorentina-Pioli, il tempo stringe: restano in piedi altre tre ipotesi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio dedica spazio al futuro della panchina della Fiorentina, sottolineando come la società abbia bisogno di definire con urgenza la situazione legata a Pioli, ma il tempo adesso rischia di rimettere in discussione le scelte. Se non ci sarà una svolta nelle prossime ore, si potrebbe virare su altri nomi: Walter Mazzarri e Claudio Ranieri, con Francesco Guidolin in terza fila.