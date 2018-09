Fiorentina, Pioli: "La classifica la guarderò a fine campionato"

Fonte: Firenzeviola.it

Queste le parole di Stefano Pioli nel post partita di Fiorentina-Spal: “E’ giusto dare meriti alla mia squadra per la prestazione che ha fatto, abbiamo tenuto bene il campo da subito, abbiamo tenuto le posizioni preparate solo col video e faccio i complimenti al mio staff perché abbiamo preparato questa partita in poco tempo. Una Fiorentina cresciuta? Il nostro gioco è questo, io credo nei miei giocatori, nel cambio che ho fatto con Hancko l’età media della squadra era di 22 anni. Se c’era il dubbio Chiesa? Ieri si sono allenati tutti bene tranne Edimilson che non ha svolto la partitella, ho fiducia nei miei giocatori. Mirallas? Non era contento di non giocare: ce l’aveva con me ma ha risposto bene in campo ed è questo che voglio dai miei giocatori. La classifica? La guarderò a fine campionato… in Italia vincere è importante. Chiesa? Strappa tanto in partita, sono soddisfatto della partita che ha svolto. Abbiamo fatto una partita dispendiosa e non era al 100%, tutti hanno dato tutti. Vorrei sottolineare la prestazione di Veretout. La spaccatura dello stadio risanata? Quest’anno il Franchi è più caloroso, lo è purtroppo da quel maledetto 4 marzo: quando arriviamo allo stadio si sente quel calore che c’era quando io giocavo qua… è bello tutto questo, perché i miei giocatori sono giovani e hanno bisogno di entusiasmo. Biraghi-Hancko? Sta bene, l’ho tolto perché era ammonito. Hancko è entrato molto bene, mi ricorda molto Milenkovic per la dedizione che ha di lavoro: si è fatto trovare pronto”.