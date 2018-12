© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky: "Sicuramente abbiamo buttato via qualche situazione e non siamo riusciti a concretizzare, la squadra avrebbe meritato di vincere qualche partita in più. Con il Sassuolo, nella prima ora non abbiamo giocato bene ma nell'ultima mezzo'ora abbiamo dimostrato carattere e siamo riusciti a pareggiare. La tifoseria si aspetta molto da noi, è normale. Non sono contenti dei nostri risultati, così come non lo siamo noi. Adesso dobbiamo ribaltare questa situazione e vincere la prossima partita. Sette gare senza i gol degli attaccanti è sicuramente strano, per fortuna sono tornati al gol e questo spero che possa essere di buon auspicio per le prossime sfide. L'obiettivo sella Fiorentina è sempre lo stesso: siamo una squadra giovane, vogliamo migliorare la classifica dello scorso anno. Vogliamo crescere e fare buon calcio, il potenziale c'è".