Queste le parole del tecnico viola Stefano Pioli in sala stampa nel post-partita di Sassuolo-Fiorentina: "Mi aspettavo una partita difficile. Abbiamo giocato troppo semplici, senza mettere in difficoltà il Sassuolo. Ma la reazione della squadra sul 3-1 mi è piaciuta tantissimo. Dobbiamo pensare a migliorare e a mettere in campo delle prestazioni più continue. I tifosi vanno rispettati e la loro protesta pure. Il fatto di non vincere da mesi è ovvio che possa influenzare la testa dei giocatori. Per i primi sessanta minuti siamo stati troppo timorosi. Dobbiamo tornare a vincere e mandare in difficoltà gli avversari. Dobbiamo giocare come nell'ultima mezz'ora di oggi. Era tanto che non segnavamo e oggi ne abbiamo fatti tre. Oggi dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo giocato il finale con una qualità che era mancata nel primo tempo. Chiesa e Simeone sono dei giocatori importanti per noi. Credo che un po' di panchina a Simeone possa fare bene ogni tanto", riporta Firenzeviola.it.