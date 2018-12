Fiorentina, Pioli non rischia anche in caso di ko con il Sassuolo

© foto di Giacomo Morini

"Blitz di Della Valle. Fiorentina a rapporto ma Pioli non si tocca", scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport nelle sue pagine interne. Il patron viola ha riunito squadra e staff per analizzare la crisi. Stefano Pioli non si tocca. Anche in caso di un risultato negativo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il progetto-Fiorentina avviato l’estate scorsa va avanti. E il tecnico viola continua a farne parte a pieno titolo insieme agli altri quadri dirigenziali. Compreso, quindi, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino. Questo è il messaggio che Andrea Della Valle ha consegnato alla città prima di ripartire per impegni di lavoro. La proprietà era e resta convinta di aver allestito una rosa in grado di poter lottare fino all’ultimo per la zona coppe europee.