Fiorentina, Pioli: "Se prima eravamo uniti ora lo siamo ancora di più"

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha così commentato ai microfoni di Sky Sport: "Davide ha trasmesso dei valori. E' una persona che chi ha avuto la fortuna di conoscerlo non poteva che apprezzare. Davide metteva il massimo nella sua professione, la svolgeva con la massima serietà e serenità".

Astori ci lascia un'eredità importante?

"Assolutamente sì. Dobbiamo essere bravi a portarlo avanti e far sì che il ricordo di Davide sia sempre presente in noi".

Il gol di Vitor Hugo.

"Bisogna credere a qualcosa nella vita. E' giusto che andasse così. E' chiaro che oggi era importante rompere il ghiaccio ma per tutti non sarà mai come prima ma abbiamo il dovere di portare avanti i suoi insegnamenti. Lui era sempre positivo e credeva che questa fosse la strada giusta".

Ha fatto un po' da papà ai ragazzi?

"Senza dubbio è stata una settimana che non auguro a nessun altro. Ho cercato di fare così, ognuno ha la sua sensibilità e ognuno vive il suo dolore in modo unico ma ho cercato di stargli vicini. Se prima eravamo un gruppo unito ora lo siamo di più".