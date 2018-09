Fiorentina, Pioli: "Serve continuità per far meglio dell'anno scorso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro la Spal, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "La squadra ha meritato, ha provato a recuperare sempre il pallone, ha fatto una buona prestazione. Nel secondo tempo i ragazzi erano stanchi ma siamo ad inizio stagione, mi sono fidato dei ragazzi, li avevo visti bene ieri in allenamento, nessuno aveva problemi, è il momento di dare continuità alle nostre prestazioni, avendo fiducia anche per chi non ha giocato oggi che molto probabilmente potrebbe giocare martedì ma la squadra ha tenuto bene, subito poco, è stata pericolosa e questo è importante. Quantità e qualità? Il nostro obiettivo è chiaro, migliorare la scorsa stagione che è stata già un'ottima annata, la continuità deve darci quei punti in più, siamo stati in partita fino alla fine in questa gare, anche quando abbiamo perso, è un buon segnale, possiamo giocarcela cercando di ottenere risultati positivi".