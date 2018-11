Fiorentina, Pioli: "Si è parlato troppo della mia sfuriata. Non mi piace"

Fonte: FirenzeViola.it

Tra gli ospiti presenti al Premio Viareggio Sport Gherardo Gioè anche l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, che ha parlato a vari media tra cui anche FirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Non mi è piaciuto affatto come è uscita la notizia del dopo gara con il Frosinone, ci sta avere confronti con la squadra, è normalissimo. Non mi è piaciuto che se ne sia parlato e né di come se ne è parlato. La squadra devo ancora ritrovarla, saremo al completo solamente giovedì. Vogliamo crescere e migliorare ogni giorno di più. Io ho il dovere di tutelare e di far maturare i miei calciatori. Ormai è molto che non vinciamo e vogliamo tornare a farlo il prima possibile. L'infortunio di Pezzella dispiace sicuramente, ma durante la stagione ci sta avere certi infortuni, al momento non mi sembra un infortunio gravissimo e questo è l'importante. La sua assenza sarà sicuramente l'occasione per fare giocare qualcuno che ha giocato meno. Pjaca, prima del Frosinone, ha fatto la miglior settimana da quando è qua, ho visto buoni numeri sotto l'aspetto tecnico. Ci sono sempre momenti in una stagione in cui uno non sta al top della condizione. Spero di recuperare Pezzella per la Juventus, con il Bologna sarà sicuramente out. Ora concentriamoci su domenica, è un campo difficile dove il Bologna ha quasi sempre fatto bene e ottenuto buoni risultati. Biraghi e Chiesa sono motivo d'orgoglio per noi e si meritano la presenza in nazionale. Sul rapporto Chiesa-Simeone penso che quando il risultato non è positivo allora si tende a guardare più il bicchiere mezzo vuoto. I ragazzi stanno dando il massimo, hanno bisogno di crescere, di maturare ma soprattutto di fiducia e sostegno, sono sicuro che i risultati arriveranno da soli. Quest'anno battere squadre medie è diventato davvero difficile per tutti. Per vincere dobbiamo giocare con la consapevolezza di essere forti. Domenica il capitano sarà Chiesa".