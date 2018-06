Fiorentina, Pioli: "Siamo cresciuti, voglio squadra che faccia divertire"

© foto di Federico De Luca

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato della stagione appena trascorsa a Premium Sport, a margine della Finale Scudetto Primavera tra i viola e l'Inter: "Sono soddisfatto dal punto di vista sportivo, ma per quello che ci è accaduto è stata un'annata davvero particolare. Faccio fatica a dire che è stata una stagione positiva, ma se guardiamo solo al campo non si può che essere soddisfatti. Siamo cresciuti e da qui ripartiamo con la possibilità di migliorare per accontentare una piazza esigente come Firenze. Voglio costruire una Fiorentina che possa divertire e giocare un bel calcio. Primavera? Tre finali in un anno sono tante e significa che la società ha lavorato bene. Questi ragazzi meritano di essere seguiti e hanno dimostrato valori e qualità. Il salto in Prima Squadra non è da poco ma credo che qualcuno di loro sarà presto con noi".