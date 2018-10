Fiorentina, Pioli: "Simeone non deve cambiare. Chiesa ci dà tanto"

© foto di Federico De Luca

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli ha parlato anche di Giovanni Simeone e Federico Chiesa: "A Giovanni chiedo di non cambiare il suo modo di giocare. Ha caratteristiche di movimenti importanti e si sacrifica molto. Non ho mai giudicato un centravanti per i gol e lui lo sa, anche se so quanto sia importante per un attaccante segnare. Lui ci permette di giocare in un certo modo e non deve cambiare. Non credo che voglia cambiare perché è intelligente. Chiesa deve giocare così, ci sta dando tanto in tutte le fase. Deve essere continuo, incisivo e pericoloso".