© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine dell'edizione fiorentina de La Repubblica trova spazio la situazione di casa viola. Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Juventus, Andrea Della Valle ha scambiato due parole con Pioli, ripetendo lo slogan: 'Guardiamo avanti'. Anche perché se si guarda indietro c'è da piangere. La Fiorentina deve dunque vincere a Sassuolo, impresa non semplice: il ruolo di Stefano Pioli è in bilico, anche se la società non vorrebbe sostituirlo perché - si sa - due allenatori costano più di uno. E anche perché il nome che piace di più per sostituirlo è quello di Donadoni,