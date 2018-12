Fiorentina, Pioli: "Tifosi passionali. Ci sosterranno sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal centro di Firenze, dove è giunto per autografare le stelle di Natale dell'ATT, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato ai media presenti tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Si può fare tanto per i tumori: si parla di una malattia che tocca tutti, chi direttamente chi indirettamente. Con il sostegno di Firenze si può fare tanto e si può aiutare molto la ricerca e questa associazione che aiuta chi ha bisogno. Non si può essere buoni solo sotto le feste di Natale, bisogna esserlo tutto l'anno. Poi è chiaro che si spera che l'animo sia più portato ad essere generosi. Il cuore di Firenze? Ho partecipato a molte manifestazioni e ho sempre visto nei fiorentini tanta generosità e disponibilità: anche stavolta si faranno trovare pronti. La cena di Natale della squadra? E' stata una serata piacevole passata insieme alla nostra famiglia e ai nostri sponsor, nella quale ci siamo scambiati gli auguri. Non è stata la sola occasione di caricarci, sappiamo quanto è importante la partita di domenica e ci caricheremo al punto giusto. I tifosi? Sono molto passionali e quando hai grande passione pretendi sempre il massimo. Il momento è delicato ma i tifosi non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Sono sicuro che lo faranno anche domenica per aiutarci a tornare a vincere".