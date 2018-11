Fiorentina, Pioli: "VAR importante. A Bologna vogliamo la vittoria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport a margine di una premiazione a Viareggio: "E' stata una riunione positiva, durante la quale si è discusso e ci si è confrontati. Ognuno ha detto la sua e credo che gli arbitri italiani siano di altissimo livello. Per questo il confronto è sempre positivo. Ci sono tante situazioni non semplici da valutare, ma con questa serenità si riesca a dialogare ed è sempre costruttivo. Il VAR? Ha ragione Spalletti quando dice che è stato un errore il mancato utilizzo in alcune situazioni. E' un grande strumento, di grande utilizzo, che va utilizzato e bisogna farlo al meglio. La sfida col Bologna? Il nostro è un percorso normale per una squadra così giovane. Non possiamo essere così maturi nel leggere i momenti della partita. Tutti noi vogliamo tornare alla vittoria, consapevoli in cosa dobbiamo migliorare. L'incontro con Lotito? Sono contento di rivederlo, perché l'esperienza alla Lazio per me è stato molto importante. La prima annata è stata fantastica e ho ottimo ricordi sia del presidente che dell'ambiente.