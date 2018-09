Fiorentina, Pioli: "Vorrei il tempo effettivo. Lo spettacolo va tutelato"

© foto di Federico De Luca

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la SPAL, toccando anche l'argomento relativo alle tante perdite di tempo che si sono sui vari campi della Serie A: "Il tempo effettivo è un mio cavallo di battaglia, risolverebbe tante situazioni così si eviterebbero perdite di tempo e meline da parte degli avversari. Proporrei di giocare per 60 minuti, gare di 40-50 non sono uno spettacolo e lo spettacolo andrebbe tutelato".