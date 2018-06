Fiorentina, Pjaca e Meret primi obiettivi. Pulgar preferito per la mediana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle strategie della Fiorentina per la prossima stagione. Il direttore generale Pantaleo Corvino corteggia lo juventino Marko Pjaca (in ballo anche per l’operazione Juve-Cancelo), mentre tra i pali l'obiettivo numero uno è Alex Meret, con Lukasz Skorupski come prima pista alternativa.

Per la sostituzione di Badelj, il preferito resta Erick Pulgar ma il Bologna chiede 15 milioni, sondato quindi Baptiste Santamaría, classe '95 dell’Angers.