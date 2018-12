Fiorentina, Pjaca può restare fino a giugno

© foto di Federico Gaetano

Marko Pjaca può rimanere fino a giugno alla Fiorentina. Il croato, arrivato dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, non ha ancora fatto vedere le proprie qualità, imbrigliato fra qualche acciacco fisico e, probabilmente, qualche limite a livello psicologico. In ogni caso dovrebbe, nonostante le voci dei giorni scorsi, rimanere fino a giugno in Toscana.