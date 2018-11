Fiorentina, Pjaca: "Sto bene. La concorrenza non mi spaventa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal ritiro croato, nelle scorse ore, sono arrivate dichiarazioni di Marko Pjaca. L'attaccante della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa a proposito dei prossimi impegni della Croazia: "Avremo due partite importanti, io mi sente bene: ho giocato da titolare anche nell'ultima partita e penso di essere nella forma migliore. Anche noi stiamo crescendo di condizione, siamo più brillanti rispetto agli inizi in Nations League: si è visto che non abbiamo avuto molto tempo per riposare dopo il Mondiale. Il fatto che stia giocando con continuità è importante per mettermi alle spalle l'infortunio. Concorrenza di Brekalo? Non mi spaventa, è una cosa normale nel calcio. La competizione ci aiuta a rendere tutti di più". A riportarlo è FirenzeViola.it.