Fiorentina, pole per Brignola. Manca l’offerta alle Streghe

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha fatto bene con la maglia del Benevento in Serie A, adesso il classe ‘99 Enrico Brignola potrebbe restare nella massima categoria senza dunque seguire i sanniti in B. L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino scrive che la Fiorentina resta in vantaggio sull’Atalanta per l’attaccante nato a Caserta, anche se la dirigenza sannita non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale.