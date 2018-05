Fiorentina, porte girevoli: se Sportiello non resta Skorupski o Mirante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Porte girevoli in casa Fiorentina, sono due i candidati principali per la porta della squadra viola in vista della Serie A 2018/19. Secondo quanto riporta il Tgr Rai Toscana, i viola pensano infatti ad Antonio Mirante del Bologna e Łukasz Skorupski della Roma qualora Marco Sportiello non dovesse essere riscattato dall'Atalanta.