© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cyril Thereau è ormai ai margini della Fiorentina, per questo la squadra gigliata lavora per trovare la soluzione migliore in questo calciomercato. Come riporta La Nazione oggi in edicola, la rescissione consensuale è l'ultima chiave per chiudere il rapporto con il francese. Restano in ballo altre soluzioni, una delle quali porterebbe l'ex Udinese al Genoa, in uno scambio possibile con Gianluca Lapadula, attaccante rossoblu anch'egli ai margini. Le due società ne avrebbero parlato sabato dopo la partita, ed è una delle ipotesi che restano in piedi per il futuro di Thereau.