Fiorentina, pres. Slavia Praga: "Soucek resta, è incedibile"

Jaroslav Tvrdik, Presidente dello Slavia Praga, ha parlato ancora una volta di Tomas Soucek, obiettivo per il centrocampo della Fiorentina, escludendo la possibilità che il classe '95 lasci la squadra della capitale della Repubblica Ceca. Queste le parole condivise dal massimo dirigente dello Slavia Praga attraverso il proprio profilo Twitter: "Non c’è niente di vero riguardo a ciò che si scrive in Italia. Il giocatore per noi è incedibile, lo abbiamo già comunicato sia all’agente che al calciatore. La priorità per noi è che resti: al momento non ci sono trattative per la cessione sua e di nessun altro”.