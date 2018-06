Fiorentina, proposto Elyounoussi: no di Corvino al giocatore

Nelle scorse ore dalla Norvegia è stato rilanciato l'interesse della Fiorentina per l'attaccante esterno del Basilea, Mohamed Elyounoussi. Il nome del marocchino naturalizzato norvegese, classe '94, come raccolto da Firenzeviola.it in realtà è stato proposto a Pantaleo Corvino dagli intermediari per l'Italia, visto il ruolo scoperto nella Fiorentina, ma le caratteristiche del giocatore e il prezzo già alto (12-14 milioni) non hanno convinto fin da subito il direttore generale, stroncando così ogni possibile trattativa. Il giocatore ha comunque molto mercato e in questo momento suscita l'interesse concreto di un paio di club in Premier, dove probabilmente approderà.