© foto di Federico De Luca

Proseguono i ritorni romantici in casa Fiorentina. Dopo Daniele Pradè e Dario Dainelli, ds e supervisore dell'area tecnica, quello probabile di Valentino Angeloni nell'area mercato, c'è un nuovo ritorno: Gazzetta.it spiega che Alberto Aquilani sarà il nuovo tecnico della nuova Under 18 viola, neonato campionato tra la Under 17 ed il campionato Primavera.