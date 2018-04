Fiorentina, provino per il giovane brasiliano Luiz Fernando

© foto di Federico De Luca

Nuovo brasiliano in prova in casa Fiorentina. Come riporta Firenzeviola.it, al centro d'allenamento è arrivato quest'oggi Luiz Fernando, trequartista classe '99 che è cresciuto nelle giovanili della Figueirense.

Il baby verdeoro sarà aggregato alla Primavera per un provino in attesa di essere tesserato con le giovanili viola.