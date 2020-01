© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina, scrive la 'Gazzetta dello Sport', non ha alcuna intenzione di privarsi di due dei migliori giovani in rosa e per questo motivo ha respinto le offerte ricevute per Gaetano Castrovilli e per Dusan Vlahovic.

Per la difesa, vista l'alta valutazione che il Torino fa di Kevin Bonifazi, chieste informazioni all'Udinese per il brasiliano Samir, centrale mancino che all'occorrenza può giocare anche da terzino.