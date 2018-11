Fiorentina, rimane caldo il nome di Markovic: è ai margini del Liverpool

Secondo i report d'Oltremanica, la Fiorentina tiene d'occhio Lazar Markovic, esterno serbo classe '94 del Liverpool che non sta trovando spazio all'interno della squadra di Klopp. Non si parla ancora di contatti, ma Sky Sports UK segnala il nome del calciatore come uno di quelli da tener d'occhio in uscita nei Reds, ed il riferimento primario va alla squadra in maglia viola.