Fiorentina, riscatto di Pezzella prioritario: sul difensore c'è anche l'Inter

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il riscatto del cartellino di German Pezzella è una priorità per Pantaleo Corvino e la Fiorentina. In Spagna danno per scontato il riscatto per una cifra superiore ai 10 milioni di euro, ma i viola devono fare in fretta perché le prestazioni del centrale argentino hanno acceso l'attenzione di molte squadre top europee. Il Tottenham e l'Atletico Madrid, per esempio, lo stanno già seguendo, come anche il Valencia e lo Sporting Lisbona. E in Italia c'è anche l'Inter, pronta a farsi avanti qualora la Fiorentina dovesse perdere l'occasione di riscattarlo. Occorre anticipare i tempi e accordarsi subito con il Real Betis, poi arriverà anche il rinnovo di contratto che lo legherà a Firenze fino al giugno del 2022.