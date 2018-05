Fiorentina, riscatto Pezzella: il Betis non fa sconti

© foto di Federico De Luca

Una delle questioni che la Fiorentina deve risolvere è sicuramente quella legata al riscatto di German Pezzella. Il giocatore in questa stagione è stato capitano (in assenza di Badelj) e potrebbe diventare una leader della Fiorentina che verrà. Secondo quanto riporta il giornale sportivo spagnolo ABC de Sevilla, la Fiorentina ha parlato con il Real Betis per il riscatto di del giocatore fissato a 9,5 milioni. Le parti infatti stanno discutendo sulla possibilità di rendere i pagamenti più flessibili. Infatti sembra che i viola abbiano chiesto uno sconto sul prezzo del cartellino del giocatore argentino ma il club andaluso ha risposto negativamente a questa proposta, considerando che la squadra spagnola ritiene addirittura aumentato il prezzo del cartellino del giocatore dopo questa stagione rispetto a quanto prestabilito in estate.